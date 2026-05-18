Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Hermione entführt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 102: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Hermione entführt?
13 Min.Folge vom 18.05.2026
Sherlock Yack ist entsetzt: Hermione wurde entführt! In ihrem letzten Telefonat konnte sie ihm gerade noch mitteilen, dass sie sich verfolgt fühlt, bevor die Verbindung abbrach. Nun liegt es an Sherlock Yack, diesen sehr persönlichen Fall aufzuklären. Bei den Ermittlungen stolpert er aber immer wieder über Indizien, die darauf hindeuten, dass in Wahrheit etwas ganz anderes im Gange ist... Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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