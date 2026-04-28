Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Sherlock umgehauen?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 71: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Sherlock umgehauen?
13 Min.Folge vom 28.04.2026
Als sich Sherlock Yack nach einer Partie Schach zu später Stunde auf dem Heimweg befindet, wird er umgehauen. Am nächsten Morgen wacht er beim Arzt wieder auf und kann sich an nichts erinnern. Zum Glück ist Hermione ist an seiner Seite und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Schuft. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids