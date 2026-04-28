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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Sherlock umgehauen?

ORF KidsStaffel 1Folge 71vom 28.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Sherlock umgehauen?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 71: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Sherlock umgehauen?

13 Min.Folge vom 28.04.2026

Als sich Sherlock Yack nach einer Partie Schach zu später Stunde auf dem Heimweg befindet, wird er umgehauen. Am nächsten Morgen wacht er beim Arzt wieder auf und kann sich an nichts erinnern. Zum Glück ist Hermione ist an seiner Seite und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Schuft. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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