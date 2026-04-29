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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte ausgebremst?

ORF KidsStaffel 1Folge 73vom 29.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte ausgebremst?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 73: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte ausgebremst?

13 Min.Folge vom 29.04.2026

Die Schildkröte ist mit ihrem Auto ungebremst in den Vorgarten vom Stinktier gefahren. Sind die Fahrkünste der Schildkröte Schuld am Unfall? Oder hat jemand ihre Bremsen manipuliert? Sherlock Yack und Hermione werden zu Hilfe gerufen und nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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