Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte ausgebremst?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 73: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte ausgebremst?
13 Min.Folge vom 29.04.2026
Die Schildkröte ist mit ihrem Auto ungebremst in den Vorgarten vom Stinktier gefahren. Sind die Fahrkünste der Schildkröte Schuld am Unfall? Oder hat jemand ihre Bremsen manipuliert? Sherlock Yack und Hermione werden zu Hilfe gerufen und nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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