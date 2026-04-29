Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebra bepinselt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 74: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebra bepinselt?
13 Min.Folge vom 29.04.2026
Als das Zebra am Morgen aufwacht, hat es keine Streifen mehr, sondern ein Karomuster. Sherlock Yack und Hermione machen sich auf die Suche nach dem Übeltäter, der das Zebra bepinselt hat. Währenddessen plagen Hermione Zweifel, ob sie wirklich eine gute Detektivin ist. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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