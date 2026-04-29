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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebra bepinselt?

ORF KidsStaffel 1Folge 74vom 29.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebra bepinselt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 74: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebra bepinselt?

13 Min.Folge vom 29.04.2026

Als das Zebra am Morgen aufwacht, hat es keine Streifen mehr, sondern ein Karomuster. Sherlock Yack und Hermione machen sich auf die Suche nach dem Übeltäter, der das Zebra bepinselt hat. Währenddessen plagen Hermione Zweifel, ob sie wirklich eine gute Detektivin ist. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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