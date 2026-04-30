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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 75: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Grizzly zum Lachen gebracht?
13 Min.Folge vom 30.04.2026
Wer hat den Grizzly zum Lachen gebracht? Der sonst so griesgrämige Grizzly erhält einen Brief und als er ihn öffnet, muss er so lachen, dass er nicht mehr aufhören kann. Sherlock nimmt die Ermittlungen auf, um herauszufinden, wer der Absender sein kann. Da Hermione einen freien Tag hat, ist das Känguru sein Assistent. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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