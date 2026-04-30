Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Doktor bestohlen?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 76: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Doktor bestohlen?
13 Min.Folge vom 30.04.2026
Sherlock Yack hat ein entzündetes Auge. Hermione begleitet ihn zu Doktor Schnabelmann, der ihm Augentropfen verschreibt. Während der Untersuchung stellt der Doktor fest, dass er beklaut wurde. Können Sherlock Yack und Hermione den Dieb fassen? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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Copyrights:© Season 1: ORF Kids