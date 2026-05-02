Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Krake verknotet?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 77: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Krake verknotet?
13 Min.Folge vom 02.05.2026
Während Frau Krake am Abend aufräumt und Suppe kocht, wird sie überfallen und ihre Tentakel werden verknotet. Sherlock Yack und Hermione werden gerufen, um den Fall zu lösen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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