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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Krake verknotet?

ORF KidsStaffel 1Folge 77vom 02.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Krake verknotet?

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Krake verknotet?Jetzt kostenlos streamen

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 77: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Krake verknotet?

13 Min.Folge vom 02.05.2026

Während Frau Krake am Abend aufräumt und Suppe kocht, wird sie überfallen und ihre Tentakel werden verknotet. Sherlock Yack und Hermione werden gerufen, um den Fall zu lösen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

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