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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Beo erpresst?

ORF KidsStaffel 1Folge 78vom 02.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Beo erpresst?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 78: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Beo erpresst?

13 Min.Folge vom 02.05.2026

Dem Beo wird sein Witzebuch geklaut und er bekommt die Nachricht, dass er es nur gegen einen Korb frischer Erdbeeren zurückerhält. Sherlock Yack und Hermione machen sich auf die Suche, um herauszufinden, wer den Beo erpresst haben könnte. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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