Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Beo erpresst?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 78: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Beo erpresst?
13 Min.Folge vom 02.05.2026
Dem Beo wird sein Witzebuch geklaut und er bekommt die Nachricht, dass er es nur gegen einen Korb frischer Erdbeeren zurückerhält. Sherlock Yack und Hermione machen sich auf die Suche, um herauszufinden, wer den Beo erpresst haben könnte. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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