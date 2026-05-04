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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat dem Pfau den Bürzel rasiert?

ORF KidsStaffel 1Folge 79vom 04.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat dem Pfau den Bürzel rasiert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 79: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat dem Pfau den Bürzel rasiert?

13 Min.Folge vom 04.05.2026

Der eitle Pfau wird mit einem Vorwand in eine Falle gelockt. Dabei werden ihm die Federn seiner Schleppe gestutzt. Wer könnte das gewesen sein? Sherlock Yack und Hermione eilen dem Pfau zur Hilfe. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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