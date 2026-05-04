Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat dem Pfau den Bürzel rasiert?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 79: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat dem Pfau den Bürzel rasiert?
13 Min.Folge vom 04.05.2026
Der eitle Pfau wird mit einem Vorwand in eine Falle gelockt. Dabei werden ihm die Federn seiner Schleppe gestutzt. Wer könnte das gewesen sein? Sherlock Yack und Hermione eilen dem Pfau zur Hilfe. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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