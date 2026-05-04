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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Hipplinger eingeseift?

ORF KidsStaffel 1Folge 80vom 04.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Hipplinger eingeseift?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 80: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Hipplinger eingeseift?

13 Min.Folge vom 04.05.2026

Frau Hipplinger ist eine ziemliche Klatschbase und setzt so manches Gerücht über die Zoobewohner in die Welt. Als ihre Zahnpasta gegen Seife ausgetauscht wird und unentwegt Seifenblasen aus ihrem Mund blubbern ist schnell klar, dass hier ein Opfer von Frau Hipplingers Tratsch am Werk gewesen sein muss. Sherlock Yack und Hermione müssen herausfinden, wer sich an der Nilpferddame rächen will. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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