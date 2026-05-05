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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Löwen blamiert?

ORF KidsStaffel 1Folge 81vom 05.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Löwen blamiert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 81: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Löwen blamiert?

13 Min.Folge vom 05.05.2026

Der Löwe geht morgens nichtsahnend durch die Stadt und wird von allen ausgelacht. Grund dafür ist seine neue Frisur. Jemand hat ihm über Nacht unbemerkt eine neue Frisur verpasst. Wer wollte den Löwen blamieren? Sherlock Yack und Hermione begeben sich auf Spurensuche. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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