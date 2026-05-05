Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Löwen blamiert?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 81: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Löwen blamiert?
13 Min.Folge vom 05.05.2026
Der Löwe geht morgens nichtsahnend durch die Stadt und wird von allen ausgelacht. Grund dafür ist seine neue Frisur. Jemand hat ihm über Nacht unbemerkt eine neue Frisur verpasst. Wer wollte den Löwen blamieren? Sherlock Yack und Hermione begeben sich auf Spurensuche. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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