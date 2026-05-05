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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 82: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Hermione an die Wand gesprüht?
13 Min.Folge vom 05.05.2026
In der Stadt wurden überall Porträts von Hermione an Wände und Bäume gesprüht. Sherlock Yack nimmt die Ermittlungen auf, um den den heimlichen Verehrer seiner Kollegin ausfindig zu machen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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