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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Hermione an die Wand gesprüht?

ORF KidsStaffel 1Folge 82vom 05.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Hermione an die Wand gesprüht?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 82: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Hermione an die Wand gesprüht?

13 Min.Folge vom 05.05.2026

In der Stadt wurden überall Porträts von Hermione an Wände und Bäume gesprüht. Sherlock Yack nimmt die Ermittlungen auf, um den den heimlichen Verehrer seiner Kollegin ausfindig zu machen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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