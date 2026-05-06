Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla eingebuddelt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 83: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla eingebuddelt?
13 Min.Folge vom 06.05.2026
Der Gorilla arbeitet als Aufsicht auf dem Spielplatz. Nach einem Streit mit drei Vätern wird er nachts überfallen und im Sandkasten eingebuddelt. Sherlock Yack und Hermione suchen den Übeltäter. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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