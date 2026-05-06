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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla eingebuddelt?

ORF KidsStaffel 1Folge 83vom 06.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla eingebuddelt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 83: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla eingebuddelt?

13 Min.Folge vom 06.05.2026

Der Gorilla arbeitet als Aufsicht auf dem Spielplatz. Nach einem Streit mit drei Vätern wird er nachts überfallen und im Sandkasten eingebuddelt. Sherlock Yack und Hermione suchen den Übeltäter. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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