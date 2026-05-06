Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich bestohlen?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 84: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich bestohlen?
13 Min.Folge vom 06.05.2026
La Kranich hat von ihrer Großmutter einen wertvollen Diamanten geschenkt bekommen. Doch als sie ihn Frau Hipplinger zeigen will, ist er verschwunden. Ein Fall für Sherlock Yack und Hermione. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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