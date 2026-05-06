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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich bestohlen?

ORF KidsStaffel 1Folge 84vom 06.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich bestohlen?

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich bestohlen?Jetzt kostenlos streamen

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 84: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich bestohlen?

13 Min.Folge vom 06.05.2026

La Kranich hat von ihrer Großmutter einen wertvollen Diamanten geschenkt bekommen. Doch als sie ihn Frau Hipplinger zeigen will, ist er verschwunden. Ein Fall für Sherlock Yack und Hermione. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

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