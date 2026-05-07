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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Elefanten verschaukelt?

ORF KidsStaffel 1Folge 86vom 07.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Elefanten verschaukelt?

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Folge 86: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Elefanten verschaukelt?

13 Min.Folge vom 07.05.2026

Der Elefant gewinnt bei der Lotterie. Nachts erscheint vor seinem Bett ein Außerirdischer und nimmt ihm sein Los ab. Sherlock Yack und Hermione sind sich sicher, dass es sich hier nicht um einen Außerirdischen handelt, sondern um einen der Zoobewohner, der den Elefanten übers Ohr gehauen hat. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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