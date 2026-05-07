Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Elefanten verschaukelt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 86: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Elefanten verschaukelt?
13 Min.Folge vom 07.05.2026
Der Elefant gewinnt bei der Lotterie. Nachts erscheint vor seinem Bett ein Außerirdischer und nimmt ihm sein Los ab. Sherlock Yack und Hermione sind sich sicher, dass es sich hier nicht um einen Außerirdischen handelt, sondern um einen der Zoobewohner, der den Elefanten übers Ohr gehauen hat. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids