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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Stinktier rumgekleckert?

ORF KidsStaffel 1Folge 87vom 08.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Stinktier rumgekleckert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 87: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Stinktier rumgekleckert?

13 Min.Folge vom 08.05.2026

Die Gartenzwerge in Frau Stinktiers Vorgarten wurden mit grüner Farbe beschmutzt. Sherlock Yack und Hermione sind zur Stelle, um dem Täter das Handwerk zu legen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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