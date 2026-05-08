Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Stinktier rumgekleckert?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 87: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Stinktier rumgekleckert?
13 Min.Folge vom 08.05.2026
Die Gartenzwerge in Frau Stinktiers Vorgarten wurden mit grüner Farbe beschmutzt. Sherlock Yack und Hermione sind zur Stelle, um dem Täter das Handwerk zu legen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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