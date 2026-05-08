Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Biber hochgenommen?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 88: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Biber hochgenommen?
13 Min.Folge vom 08.05.2026
Während der Biber musiziert, wird er mit einem Seil gefesselt und an einem Baum hochgezogen. Nun sitzt er in der Falle. Dabei leidet er doch unter Höhenangst! Wer hat ihm das angetan? Die Expertise von Sherlock Yack und Hermione ist gefragt. Bildquelle: Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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