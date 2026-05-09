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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Meerschweinchen aus der Bahn geworfen?

ORF KidsStaffel 1Folge 89vom 09.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Meerschweinchen aus der Bahn geworfen?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 89: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Meerschweinchen aus der Bahn geworfen?

13 Min.Folge vom 09.05.2026

Die Seilrutsche der Meerschweinchen wurde mit Kaugummi sabotiert. Nun sind sie gestürzt und haben sich blaue Flecken geholt. Ein neuer Fall für Sherlock Yack, gerade rechtzeitig, denn sein alter Lehrmeister ist in der Stadt und Sherlock Yack will ihm seine Fähigkeiten beweisen. Es gibt auch schnell drei Verdächtige, doch wer von ihnen war der Übeltäter? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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