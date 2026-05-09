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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Piranha kaltgestellt?

ORF KidsStaffel 1Folge 90vom 09.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Piranha kaltgestellt?

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Piranha kaltgestellt?Jetzt kostenlos streamen

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 90: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Piranha kaltgestellt?

13 Min.Folge vom 09.05.2026

Jemand hat den Piranha aus seinem Becken geangelt und in ein Glas mit Eiswasser gesteckt. Sherlock Yack geht dem Fall auf den Grund und findet sogleich ein Motiv. Der Piranha ist ein Casanova und hat mit drei Frauen herumgeturtelt! Schnell ist für den Meisterdetektiv klar, eine der Damen muss das Verbrechen aus Eifersucht begangen haben, aber welche der drei ist es? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

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