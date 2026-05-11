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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Pinguin gefrostet?

ORF KidsStaffel 1Folge 91vom 11.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Pinguin gefrostet?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 91: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Frau Pinguin gefrostet?

13 Min.Folge vom 11.05.2026

Frau Pinguin wurde von einem Unbekannten schockgefrostet! Verdächtige gibt es genug, denn am Vortag hat sie, nachdem sie bei einem Kunstwettbewerb übergangen wurde, sowohl ihren Konkurrenten als auch der Jury ordentlich die Meinung gegeigt. Doch wer der Beleidigten ist wirklich der Täter? Das müssen Sherlock Yack und Hermione nun herausfinden. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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