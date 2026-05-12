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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Nilpferd veräppelt?

ORF KidsStaffel 1Folge 93vom 12.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Nilpferd veräppelt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 93: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Nilpferd veräppelt?

13 Min.Folge vom 12.05.2026

Ein gewisses Bison hat telefonisch beim Nilpferd einen Bauernschrank bestellt. Doch als es diesen ausliefern will, stellt sich heraus, dass man ihm einen üblen Streich gespielt hat. Denn im ganzen Zoo gibt es kein Bison und bei der angegebenen Adresse wohnt nur das Dromedar. Wollte sich jemand am Nilpferd rächen, weil seine Möbelstücke so minderwertig sind? Sherlock Yack und Hermione nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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