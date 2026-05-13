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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Tiger aufs Korn genommen?

ORF KidsStaffel 1Folge 95vom 13.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Tiger aufs Korn genommen?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 95: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Tiger aufs Korn genommen?

13 Min.Folge vom 13.05.2026

Morgen findet das große Fußball-Finale statt, doch ausgerechnet der beste Spieler kann nicht dabei sein: Tiger! Jemand hat ihm mit voller Absicht einen Ball an den Kopf geschossen, woraufhin er über einen Rollschuh gestolpert ist und sich den Knöchel verstaucht hat. Bei den Ermittlungen in der Causa bekommen es Sherlock Yack und Hermione zu allem Überfluss auch noch mit einem Konkurrenten zu tun, denn das Dromedar meint, den Fall schneller lösen zu können als das detektivische Duo! Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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