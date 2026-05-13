Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Dudelsack verstopft?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 96: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Dudelsack verstopft?
13 Min.Folge vom 13.05.2026
Sherlock Yack ist begeisterter Dudelsackspieler. Doch ausgerechnet am Tag vor dem großen Zookonzert bekommt er aus seinem Dudelsack keinen Ton heraus. Bald findet er heraus, dass sein Instrument von einem Unbekannten sabotiert wurde. Verdächtig ist allerdings jeder, da niemand seine Dudelsack-Musik mag. Hermione geht es ebenso, doch ist sie gekränkt, da Sherlock Yack sie für eine Hauptverdächtige hält. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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