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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Pinguin gewütet?

ORF KidsStaffel 1Folge 97vom 15.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Pinguin gewütet?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 97: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Pinguin gewütet?

13 Min.Folge vom 15.05.2026

Jemand hat die neue Sommerkollektion des Felsenpinguins mit wilden Scherenschnitten zerstört. Sherlock Yack und Hermione befragen drei Verdächtige, die als Models für den Modeschöpfer gearbeitet haben und mit seinen Kleidern unzufrieden waren. War es der stark gebaute Gorilla, die eitle Ringelnatter oder der zappelige junge Chihuahua? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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