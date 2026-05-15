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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Käpt'n Pelikan versenkt?

ORF KidsStaffel 1Folge 98vom 15.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Käpt'n Pelikan versenkt?

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Folge 98: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Käpt'n Pelikan versenkt?

13 Min.Folge vom 15.05.2026

Jemand hat dafür gesorgt, dass Käpt’n Pelikans Floß untergeht – und noch dazu dessen Piratenflagge mit einem Herz-Segel ausgetauscht. Käpt’n Pelikan beauftragt Sherlock Yack und Hermione mit den Ermittlungen. War es Brüllaffe, Felsenpinguin oder Frau Panda? Jeder der drei hätte einen guten Grund, dem Käpt’n einen fiesen Streich zu spielen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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