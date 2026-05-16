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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte einzementiert?

ORF KidsStaffel 1Folge 99vom 16.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte einzementiert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 99: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte einzementiert?

13 Min.Folge vom 16.05.2026

Frau Schildkröte veranstaltet einen Roulette-Abend. Dabei verlieren Frau Faultier, Frau Panda und Pfau ihre gesamten Einsätze. Am nächsten Tag wacht die Schildkröte auf und kann ihre Beine nicht mehr bewegen - jemand hat sie aus Rache einzementiert! Sherlock Yack und seine clevere Helferin Hermione wollen herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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