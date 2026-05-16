Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte einzementiert?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 99: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Schildkröte einzementiert?
13 Min.Folge vom 16.05.2026
Frau Schildkröte veranstaltet einen Roulette-Abend. Dabei verlieren Frau Faultier, Frau Panda und Pfau ihre gesamten Einsätze. Am nächsten Tag wacht die Schildkröte auf und kann ihre Beine nicht mehr bewegen - jemand hat sie aus Rache einzementiert! Sherlock Yack und seine clevere Helferin Hermione wollen herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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