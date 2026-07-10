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Sherlock

Ein Skandal in Belgravia

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 10.07.2026
Ein Skandal in Belgravia

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Sherlock

Folge 1: Ein Skandal in Belgravia

90 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Um das Ansehen des Königshauses zu schützen, muss Sherlock einer wahren Femme fatale in die Quere kommen: Irene Adler ist im Besitz kompromittierender Bilder eines adligen Sprösslings und hat keinerlei Absichten, das belastende Material rauszurücken. Raffinesse ist gefragt, denn die Domina bringt selbst den sonst so kühlen Detektiv ins Wanken.

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