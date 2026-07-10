Ein Skandal in BelgraviaJetzt kostenlos streamen
Sherlock
Folge 1: Ein Skandal in Belgravia
90 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Um das Ansehen des Königshauses zu schützen, muss Sherlock einer wahren Femme fatale in die Quere kommen: Irene Adler ist im Besitz kompromittierender Bilder eines adligen Sprösslings und hat keinerlei Absichten, das belastende Material rauszurücken. Raffinesse ist gefragt, denn die Domina bringt selbst den sonst so kühlen Detektiv ins Wanken.
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Sherlock
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: BBC Studios Germany GmbH