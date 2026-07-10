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Sherlock

Die Hunde von Baskerville

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 10.07.2026
Die Hunde von Baskerville

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Sherlock

Folge 2: Die Hunde von Baskerville

89 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Henry Knight wird von den Gespenstern seiner Vergangenheit geplagt: Als kleiner Junge musste er mitansehen, wie sein Vater von einer monströsen Kreatur getötet wurde; nun will er den Geschehnissen auf den Grund gehen. Er bittet Sherlock und Dr. Watson, ihn zurück ins abgelegene Dartmoor zu begleiten und nach dem Monster zu suchen. Dort befindet sich auch ein berüchtigtes Forschungszentrum für biologische Waffen ...

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