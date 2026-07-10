Die Hunde von BaskervilleJetzt kostenlos streamen
Sherlock
Folge 2: Die Hunde von Baskerville
89 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Henry Knight wird von den Gespenstern seiner Vergangenheit geplagt: Als kleiner Junge musste er mitansehen, wie sein Vater von einer monströsen Kreatur getötet wurde; nun will er den Geschehnissen auf den Grund gehen. Er bittet Sherlock und Dr. Watson, ihn zurück ins abgelegene Dartmoor zu begleiten und nach dem Monster zu suchen. Dort befindet sich auch ein berüchtigtes Forschungszentrum für biologische Waffen ...
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Sherlock
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: BBC Studios Germany GmbH