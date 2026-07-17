Sherlock
Folge 3: Sein letzter Schwur
90 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Durch Lady Alicia Smallwood wird Sherlock auf Charles Augustus Magnussen aufmerksam. Im Zuge seiner Recherchen deckt der Detektiv die unlauteren Machenschaften des Medienmoguls auf. Um jedoch an wichtige Beweismittel zu gelangen, bricht er kurzerhand mit Dr. Watson in das Penthouse des Erpressers ein. Wider Erwarten wartet dort schon jemand auf sie: Johns Ehefrau Mary ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sherlock
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: BBC Studios Germany GmbH