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Sherlock

Sein letzter Schwur

PULS 4Staffel 3Folge 3vom 17.07.2026
Sein letzter Schwur

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Sherlock

Folge 3: Sein letzter Schwur

90 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Durch Lady Alicia Smallwood wird Sherlock auf Charles Augustus Magnussen aufmerksam. Im Zuge seiner Recherchen deckt der Detektiv die unlauteren Machenschaften des Medienmoguls auf. Um jedoch an wichtige Beweismittel zu gelangen, bricht er kurzerhand mit Dr. Watson in das Penthouse des Erpressers ein. Wider Erwarten wartet dort schon jemand auf sie: Johns Ehefrau Mary ...

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