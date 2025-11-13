Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shipping Wars - Die Transporter

Der Leichenwagen

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 13.11.2025
Der Leichenwagen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 2: Der Leichenwagen

21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Paul will ein Münzkarussell nach Palm Springs, Kalifornien, verschicken und benötigt dafür einen Transport-Profi. Kann Jarrett seinen Ansprüchen gerecht werden und die Ware pünktlich ausliefern? Außerdem steht ein historischer Leichenwagen aus dem Jahr 1875 zur Abholung bereit, der nach Houston zum Museum für Bestattungsgeschichte gebracht werden soll. Todd und Tamera machen sich auf den Weg, um die wertvolle Fracht in Empfang zu nehmen.

