Shipping Wars - Die Transporter

Das Flammenwerferauto

ProSieven MAXXStaffel 5Folge 3vom 13.11.2025
Das Flammenwerferauto

Das FlammenwerferautoJetzt kostenlos streamen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 3: Das Flammenwerferauto

20 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Jennifer will ein gepanzertes Militärfahrzeug für 775 Dollar quer durch Florida transportieren. Gelingt ihr dabei auch eine pünktliche Lieferung? Währenddessen macht sich Marc auf den Weg, um eine "Wall of Death" aus Georgia abzuholen. Die Fracht soll binnen zwei Tagen zu einer Motorrad-Rallye nach Florida gebracht werden. Doch zunächst muss das gute Stück auseinandergebaut werden.

