ProSieben MAXXStaffel 8Folge 13vom 06.11.2025
Folge 13: Ein blauäugiges Kamel auf großer Tour

21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Molly und Russells nächste Lieferung ist nicht lang, aber dafür umso spannender: Die beiden bekommen es mit einem waschechten Kamel zu tun. Das freche Tier macht den Truckern den Transport allerdings nicht gerade einfach. In der Zwischenzeit beliefern Dwight und Tyesha eine Wrestling-Schule und können dabei sogar selbst in den Ring steigen.

