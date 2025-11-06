Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shipping Wars - Die Transporter

Hindernisparcours im Unwetter

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 14vom 06.11.2025
Hindernisparcours im Unwetter

Hindernisparcours im UnwetterJetzt kostenlos streamen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 14: Hindernisparcours im Unwetter

21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Mit dem Transport eines riesigen Hindernisparcours will Doug einem Geburtstagskind eine Freude bereiten. Doch die Ladung ist anfällig gegenüber starken Winden und der Trucker steuert geradewegs in einen Sturm hinein. Natascha hat sich derweil viel vorgenommen und benötigt bei ihrem neuesten Auftrag Hilfe. Diese erhält sie in Form von Tamara, die ihrer Kollegin gerne unter die Arme greift.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Shipping Wars - Die Transporter
ProSieben MAXX
Shipping Wars - Die Transporter

Shipping Wars - Die Transporter

Alle 1 Staffeln und Folgen