Shipping Wars - Die Transporter

Das Animatronic-Monster

ProSieven MAXXStaffel 8Folge 2vom 18.09.2025
Das Animatronic-Monster

Folge 2: Das Animatronic-Monster

21 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12

Mit dem Transport eines gigantischen Weinfasses hofft Tamara auf das große Geld, allerdings tauchen bei der Beförderung der Ware einige unerwartete Probleme auf. Währenddessen haben auch Molly und Russell mit ihrer Ladung zu kämpfen, bei der es sich um ein riesiges animatronisches Monster handelt. Die empfindliche Elektrik der Figur darf unter keinen Umständen nass werden - diese zu schützen ist jedoch nicht leicht.

ProSieben MAXX
