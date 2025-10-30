Harry Potter und die FlammenorgelJetzt kostenlos streamen
Shipping Wars - Die Transporter
Folge 5: Harry Potter und die Flammenorgel
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Tamara erhält den Auftrag, einige teure Filmfiguren quer durchs Land zu transportieren. Um den Auftrag profitabler zu gestalten, nimmt sie eine äußerst feurige zweite Ladung mit. Weil ein Verkäufer seine einzigartige Ware nicht auf einem offenen Anhänger verschicken möchte, müssen Molly und Russell sich derweil etwas einfallen lassen - und das wird teuer für die beiden Trucker.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Shipping Wars - Die Transporter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC