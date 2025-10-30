Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shipping Wars - Die Transporter

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 5vom 30.10.2025
Folge 5: Harry Potter und die Flammenorgel

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Tamara erhält den Auftrag, einige teure Filmfiguren quer durchs Land zu transportieren. Um den Auftrag profitabler zu gestalten, nimmt sie eine äußerst feurige zweite Ladung mit. Weil ein Verkäufer seine einzigartige Ware nicht auf einem offenen Anhänger verschicken möchte, müssen Molly und Russell sich derweil etwas einfallen lassen - und das wird teuer für die beiden Trucker.

ProSieben MAXX
