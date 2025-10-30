Ein Kirchturm und der Eiserne ThronJetzt kostenlos streamen
Shipping Wars - Die Transporter
Folge 9: Ein Kirchturm und der Eiserne Thron
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Bei ihrer neuesten Lieferung hat sich Natascha so einiges vorgenommen und transportiert gleich einen ganzen Kirchturm über die Highways der USA. Dabei zieht sich die Truckerin jedoch eine Verletzung zu und muss sich zunächst einmal selbst verarzten. Dwight und Tyesha nehmen sich derweil einer Doppellieferung an, bei der sie es mit einem eisernen Thron und einem gigantischen Kuchen zu tun bekommen.
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC