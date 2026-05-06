Shooter
Folge 10: Showdown
41 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 16
Bob Lee schmuggelt sich mit Hilfe von Julie, Nadine und Isaak in die russische Botschaft, um seine Tochter aus den Fängen von Grigory Krukov zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Shooter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures Global
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