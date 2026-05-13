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Shooter

Atlas

ATV 2Staffel 2Folge 5vom 13.05.2026
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Folge 5: Atlas

41 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 16

Bob Lee ist weiterhin dabei, Solotovs Motiv für das Attentat auf seine Einheit zu ergründen, während Nadine einen wichtigen Zeugen ausfindig machen kann.

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