Shooter
Folge 5: Atlas
41 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 16
Bob Lee ist weiterhin dabei, Solotovs Motiv für das Attentat auf seine Einheit zu ergründen, während Nadine einen wichtigen Zeugen ausfindig machen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Shooter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures Global
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