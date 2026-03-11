Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shooter
Staffel 2Folge 7vom 11.03.2026
Folge 7: Eingesperrt

41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 16

Bob Lee und Isaac versuchen, aus einem mexikanischen Gefängnis zu fliehen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Solotov ist ihnen bereits auf den Fersen.

ATV 2
