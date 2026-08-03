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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

ORF2Staffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Kollegen

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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

Folge 1: Kollegen

13 Min.Folge vom 03.08.2026

Die vielfach ausgezeichnete absurde Komödie "Kollegen" kommt aus Deutschland: Zwei Tischler aus der Provinz erhalten den Auftrag, Kulissen und NS-Symbole für eine internationale Filmproduktion anzufertigen. Was folgt, ist ein ebenso skurriler wie treffsicherer Blick auf das Aufeinandertreffen von ländlicher Bodenständigkeit und großer Filmwelt. Bildquelle: ORF

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