Staffel 1Folge 1vom 03.08.2026
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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus
Folge 1: Kollegen
13 Min.Folge vom 03.08.2026
Die vielfach ausgezeichnete absurde Komödie "Kollegen" kommt aus Deutschland: Zwei Tischler aus der Provinz erhalten den Auftrag, Kulissen und NS-Symbole für eine internationale Filmproduktion anzufertigen. Was folgt, ist ein ebenso skurriler wie treffsicherer Blick auf das Aufeinandertreffen von ländlicher Bodenständigkeit und großer Filmwelt. Bildquelle: ORF
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