Short & Smart - Kurzfilme im Fokus
Folge 2: Found & Lost
17 Min.Folge vom 03.08.2026
Im österreichischen Kurzspielfilm "Found & Lost" steht Tamin im Mittelpunkt. Ein 70-jähriger Einwanderer und Reiniger in einem Wiener Club, dessen Hilfsbereitschaft und Eigeninitiative ihn unerwartet in Schwierigkeiten bringen. Als er nach einem Stromausfall eine Brieftasche voller Bargeld und Kokain findet, nimmt eine Kette von Missverständnissen ihren Lauf, die seine Integrität und seine Existenz bedroht. Bildquelle: ORF
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