Short & Smart - Kurzfilme im Fokus
Folge 3: Perfect World
5 Min.Folge vom 03.08.2026
Einen nachdenklichen Blick auf die digitale Gegenwart wirft das Musikvideo "Perfect World" zu Monolinks gleichnamigem Song. In atmosphärischen Bildern thematisiert es die zunehmende Isolation in einer von Bildschirmen geprägten Welt und die Sehnsucht nach echter menschlicher Nähe. Bildquelle: ORF
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