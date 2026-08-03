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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

Perfect World

ORF2Staffel 1Folge 3vom 03.08.2026
Perfect World

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Folge 3: Perfect World

5 Min.Folge vom 03.08.2026

Einen nachdenklichen Blick auf die digitale Gegenwart wirft das Musikvideo "Perfect World" zu Monolinks gleichnamigem Song. In atmosphärischen Bildern thematisiert es die zunehmende Isolation in einer von Bildschirmen geprägten Welt und die Sehnsucht nach echter menschlicher Nähe. Bildquelle: ORF

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