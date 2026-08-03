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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

Klavir

ORF2Staffel 1Folge 4vom 03.08.2026
Klavir

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Folge 4: Klavir

21 Min.Folge vom 03.08.2026

In "Klavir" erzählt der österreichische Film von zwei Menschen, deren Alltag durch die Lieferung eines Klaviers aus dem Gleichgewicht gerät. Der Film beschäftigt sich sensibel wie unterschiedlich Menschen ihr Umfeld wahrnehmen und zeigt, wie die Kraft von Musik gleichzeitig verbindend sein kann und Unterschiede sichtbar machen kann. Bildquelle: ORF

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