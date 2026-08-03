Short & Smart - Kurzfilme im Fokus
Folge 4: Klavir
21 Min.Folge vom 03.08.2026
In "Klavir" erzählt der österreichische Film von zwei Menschen, deren Alltag durch die Lieferung eines Klaviers aus dem Gleichgewicht gerät. Der Film beschäftigt sich sensibel wie unterschiedlich Menschen ihr Umfeld wahrnehmen und zeigt, wie die Kraft von Musik gleichzeitig verbindend sein kann und Unterschiede sichtbar machen kann. Bildquelle: ORF
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