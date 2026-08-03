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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

KRRRA

ORF2Staffel 1Folge 5vom 03.08.2026
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Folge 5: KRRRA

4 Min.Folge vom 03.08.2026

Mit dem Musikvideo "KRRRA" findet auch zeitgenössische Popkultur ihren Platz im Programm. Die Musikerin Nenda eignet sich darin die traditionell männlich geprägte Figur des Krampus auf neue Art und Weise an und verwandelt sie in ein kraftvolles Statement über Identität, Zugehörigkeit und gesellschaftlichen Wandel. Bildquelle: ORF

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