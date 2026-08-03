Short & Smart - Kurzfilme im Fokus
Folge 6: Swimming With Wings
10 Min.Folge vom 03.08.2026
Der niederländische animierte Dokumentarfilm "Swimming With Wings" erzählt aus der Sicht eines Kindes von Migration, Fremdsein und dem Ankommen in einer neuen Heimat. Das Schwimmenlernen mit Kleidung, eine typisch niederländische Tradition, wird dabei zum berührenden Symbol für Mut, Anpassung und Zugehörigkeit. Bildquelle: ORF
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