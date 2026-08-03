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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

Swimming With Wings

ORF2Staffel 1Folge 6vom 03.08.2026
Swimming With Wings

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Folge 6: Swimming With Wings

10 Min.Folge vom 03.08.2026

Der niederländische animierte Dokumentarfilm "Swimming With Wings" erzählt aus der Sicht eines Kindes von Migration, Fremdsein und dem Ankommen in einer neuen Heimat. Das Schwimmenlernen mit Kleidung, eine typisch niederländische Tradition, wird dabei zum berührenden Symbol für Mut, Anpassung und Zugehörigkeit. Bildquelle: ORF

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