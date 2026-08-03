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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

ORF2Staffel 1Folge 7vom 03.08.2026
In Tune

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Short & Smart - Kurzfilme im Fokus

Folge 7: In Tune

6 Min.Folge vom 03.08.2026

Der Schweizer Animationsfilm "In Tune" begleitet eine junge Musikerin in eine abgelegene Berghütte, wo sie eigentlich Ruhe und Inspiration für ihre Musik sucht. Stattdessen wird ihr Rückzugsort von bizarren Eindringlingen heimgesucht. Zwischen Stille und Lärm, Kontrolle und Chaos entfaltet sich eine poetische, visuell eindrucksvolle Geschichte über Kreativität und emotionale Selbstbehauptung. Bildquelle: ORF

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