Staffel 1Folge 7vom 03.08.2026
In TuneJetzt kostenlos streamen
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Folge 7: In Tune
6 Min.Folge vom 03.08.2026
Der Schweizer Animationsfilm "In Tune" begleitet eine junge Musikerin in eine abgelegene Berghütte, wo sie eigentlich Ruhe und Inspiration für ihre Musik sucht. Stattdessen wird ihr Rückzugsort von bizarren Eindringlingen heimgesucht. Zwischen Stille und Lärm, Kontrolle und Chaos entfaltet sich eine poetische, visuell eindrucksvolle Geschichte über Kreativität und emotionale Selbstbehauptung. Bildquelle: ORF
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