Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia entdeckt

Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark

ORF2Staffel 1Folge 2vom 08.06.2025
Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark

Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der SteiermarkJetzt kostenlos streamen

Silvia entdeckt

Folge 2: Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark

45 Min.Folge vom 08.06.2025

Silvia Schneider besucht in dieser Folge von Silvia entdeckt das Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark. Schlossherr Mag. Andreas Bardeau lädt zu einem Besuch der Burg Kornberg, in Riegersburg lässt sich Silvia in die Herstellung von Essig einweisen und Geschichte anhand von Architektur gibt es in Blumau zu erleben. Gekocht wird stilgerecht in einer alten Schiffsmühle. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Silvia entdeckt
ORF2
Silvia entdeckt

Silvia entdeckt

Alle 1 Staffeln und Folgen