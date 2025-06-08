Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Silvia entdeckt
Folge 2: Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark
45 Min.Folge vom 08.06.2025
Silvia Schneider besucht in dieser Folge von Silvia entdeckt das Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark. Schlossherr Mag. Andreas Bardeau lädt zu einem Besuch der Burg Kornberg, in Riegersburg lässt sich Silvia in die Herstellung von Essig einweisen und Geschichte anhand von Architektur gibt es in Blumau zu erleben. Gekocht wird stilgerecht in einer alten Schiffsmühle. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/
