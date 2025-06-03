Silvia kocht
Folge vom 03.06.2025: Silvia kocht
26 Min.Folge vom 03.06.2025
Am Hauptplatz von Schärding betreibt Lukas Kienbauer drei Lokale: Lukas Steak, Lukas Izakaya und das Fine-Dining-Restaurant. Ausgezeichnet mit vier Hauben und einem Michelin Stern präsentiert sich Lukas Kienbauer mit seinem Team äußerst vielseitig. Gekocht wird, was die Region und Saison bereitstellen. Doch auch seine Liebe zu asiatischen Lebensmitteln zieht sich durch alle seine Restaurants und zeigt sich auch in den Gerichten bei Silvia kocht. 1. Gericht: Karfiol im Ganzen mit Sauerrahm, Speck und Kümmel 2. Gericht: Waller-Gröstl mit Junglauch und Limette Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
