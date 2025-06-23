Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 23.06.2025
Silvia kocht

Silvia kochtJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 23.06.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 23.06.2025

Marcel Ksoll aus Bad Goisern, Rezeptentwickler und Küchenmeister zeigt, dass man neben Fleisch noch sehr viel mehr auf einem Griller zubereiten kann. Die warmen Temperaturen verleiten für Outdoor-Cooking – Ideen und Inspirationen gibt es diese Woche dazu bei "Silvia kocht". Folgende Gerichte werden zubereitet: Flammkuchen mit frischem grünem Spargel und geräuchertem Saibling und Kipferlschmarrn mit frischen Beeren. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel

Alle verfügbaren Folgen