Silvia kocht
Folge vom 20.08.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 20.08.2025
Christian Göttfried betreibt mit seiner Frau Simone seit November 2015 das Restaurant und Hotel Göttfried in der Linzer Innenstadt. Seine Küche zeichnet sich durch internationale Speisen mit regionalem und mediterranen, aber auch französischem Touch aus. Der zweifache Haubenkoch ist stets auf Qualität und Nachhaltigkeit seiner Produkte bedacht und kocht sowohl regional als auch saisonal. Die Gerichte dieser Sendung: - Kaninchenrücken mit Zitronenravioli - Schupfnudeln mit Kraut und Speck Bildquelle: Foto: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
